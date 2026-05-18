Amici 25 Lorenzo Salvetti dopo la vittoria | la confessione sulle paure prima del talent
Lorenzo Salvetti ha vinto la 25ª edizione di Amici, e subito dopo la finale ha condiviso le sue sensazioni. Ha parlato delle emozioni provate prima di entrare nel programma, menzionando dubbi e insicurezze che lo hanno accompagnato durante il percorso. Il cantante ha spiegato come questi momenti difficili abbiano influenzato la sua esperienza nel talent, portandolo infine a raggiungere il risultato finale. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulle sfide affrontate prima della vittoria.
Il vincitore di Amici 25 racconta le emozioni vissute prima dell'ingresso nel talent: dubbi, insicurezze e il percorso che lo ha portato al trionfo nella finale. Si è conclusa ieri sera la venticinquesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi dedicato ai giovani talenti del canto e del ballo. A sollevare la coppa è stato il cantante Lorenzo Salvetti, che ha battuto al televoto finale il ballerino Alessio Di Ponzio con il 51,40% delle preferenze contro il 48,60%. Una vittoria che ha sorpreso parte del pubblico, soprattutto perché alla vigilia i favoriti sembravano essere proprio i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola, protagonisti di una classe di danza considerata da molti più forte e talentuosa rispetto a quella di canto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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