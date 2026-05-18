Dopo essere arrivato in finale, Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici. Durante un'intervista, ha dichiarato di non aspettarsi di arrivare così lontano nel programma. La sua voce ha conquistato il pubblico nel corso delle puntate, portandolo a essere uno dei protagonisti della competizione. La vittoria è stata annunciata ieri sera, chiudendo un percorso che lo ha visto emergere tra molti concorrenti.

Con la sua splendida voce Lorenzo Salvetti è riuscito a farsi amare sempre di più durante la sua partecipazione ad Amici 25 e dopo essere arrivato in finale ieri sera si è aggiudicato la vittoria del talent show. Il trionfo gli ha fatto provare un'emozione incredibile, faceva fatica anche a parlare, però ha voluto ringraziare chi lo ha votato, Maria De Filippi e tutti coloro che fanno parte del programma. Il giovane e talentuoso cantante ha detto che è stato un viaggio emozionante per lui, ha poi aggiunto: "Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi e non mi aspettavo di trovare tutto questo e di arrivare fino a qui". Il vincitore di Amici 25 ha fatto sapere che come tutti anche lui puntava alla vittoria ma era già tantissimo essere in finale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lorenzo Salvetti dopo la vittoria di Amici 25 svela: “Non mi aspettavo di arrivare fino a qui”

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