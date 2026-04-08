Il nome di Antonio Conte torna a essere il più citato nelle discussioni sul ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo aver presentato la propria candidatura, ha ricevuto il sostegno anche di una figura di rilievo del calcio nazionale. La sua candidatura sembra aver conquistato il consenso di molte persone coinvolte nel settore, consolidando così la sua posizione come possibile scelta per la guida tecnica della squadra.

Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Ranking UEFA: la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia. Cosa è cambiato dopo la notte europea Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ct Italia, dall’autocandidatura al benestare di De Laurentiis: ecco perché Conte ora è il favorito! Tutti d’accordo

Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succedeIl tecnico dopo Napoli-Milan: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione” È arrivato il via libera, almeno a parole, di...

Conte CT Italia: Zoff e Capello spingono, De Laurentiis apreAntonio Conte potrebbe assumere la guida tecnica della Nazionale italiana, un’ipotesi che sta muovendo l’ambiente calcistico tra il sostegno di...

Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Nazionale, Mancini per il futuro: con Malagò presidente è lui il ct favorito al posto di Gattuso; Montserrat cerca il nuovo CT su Facebook: la federazione apre candidature con licenza internazionale e esperienza sui social per rilanciare la nazionale; Italia, la rivelazione che rilancia Mancini ct: Ha un debito con gli azzurri, vuole tornare.

Nazionale, Aurelio De Laurentiis risponde ad Antonio Conte sul ruolo di ct dell’ItaliaNon è tardata ad arrivare la risposta del patron del Napoli sull'autocandidatura del tecnico per la panchina azzurra. sportal.it

Antonio Conte in Nazionale? Le news sul prossimo Ct dell'ItaliaBisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competitività che è venuto meno: così il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, sulla ... sport.sky.it

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