America’s Cup a Napoli anche nel 2029 | Dalton ipotizza il bis Manfredi frena con la scaramanzia

L’amministratore delegato di Emirates Team New Zealand ha espresso la possibilità di confermare Napoli come sede dell’America’s Cup nel 2029. Il sindaco della città ha evitato di sbilanciarsi, mantenendo un atteggiamento scaramantico. La decisione sulla prossima edizione della competizione nautica internazionale sarà presa nei prossimi mesi, con l’esito ancora da definire.

L'ad di Emirates Team New Zealand apre alla possibilità di confermare il capoluogo partenopeo per l'edizione 2029 dell'America's Cup. I lavori a Bagnoli avanzano, le prime regate di avvicinamento attese tra fine giugno e inizio luglio. Sulla barca neozelandese un tributo all'azzurro napoletano Napoli potrebbe ospitare l'America's Cup non solo nel 2027, ma anche nel 2029. A lanciare l'ipotesi è Grant Dalton, amministratore delegato di Emirates Team New Zealand, il sodalizio che organizza la Coppa America, intervenuto a margine del lancio della partnership con Ferrarelle al Circolo Savoia di Napoli. «I lavori vanno avanti e stiamo già pensando alla prossima edizione che potrebbe rimanere a Napoli», ha dichiarato Dalton, aprendo scenari che al momento restano tutti da definire. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - America’s Cup a Napoli anche nel 2029: Dalton ipotizza il bis, Manfredi frena con la scaramanzia Articoli correlati Leggi anche: America's Cup, Dalton: "A Napoli lavoro incredibile, Bagnoli come Milano Cortina" Leggi anche: America’s Cup 2027: l’accordo tra Fico e Manfredi rilancia Napoli come sede dell’evento. Contenuti utili per approfondire America's Cup a Napoli anche nel 2029... Temi più discussi: DIVENTA VOLONTARIO DELLA LOUIS VUITTON 38a AMERICA’S CUP A NAPOLI E IN SARDEGNA – PREPARATI A VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA; Volontari all’America’s cup, sul sito tutte le informazioni per prendere parte agli staff; Blog | America's Cup, chi vincerà tra i 52mila 'richiedenti posto barca' e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?; America’s Cup, New Zealand vara Taihoro rendendo omaggio alla città di Napoli. America's Cup, Dalton: A Napoli lavoro incredibile, Bagnoli come Milano CortinaIl Ceo Afp (America’s Cup Partnership): 'Tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo. Prossima edizione ancora qui? È un'ipotesi' ... adnkronos.com Pagina 2 | America's Cup 2027: Napoli presente sul foil del Team New ZealandI campioni in carica omaggiano la città che li ospiterà nella prossima edizione: la scritta Napoli comparirà sulle ali dell'AC75. Grant Dalton stringe la partnership con Ferrarelle e lancia la sfida ... corrieredellosport.it L'allarme per il fungo Sporothrix brasiliensis si diffonde in Sud America: 11.000 casi umani segnalati negli ultimi dieci anni - facebook.com facebook Voice of America riparte e reintegra mille dipendenti. Un giudice cancella la mannaia di Trump (di A. Marrocco) x.com