America’s Cup verso il debutto a Cagliari poi le regate preliminari a Napoli Ma c’è lo slittamento…

L’edizione 2027 della America’s Cup si terrà nelle acque di Napoli durante l’estate, con le regate preliminari programmate a Cagliari. Tuttavia, è stato annunciato uno slittamento rispetto alle date iniziali, senza indicare una nuova data precisa. La competizione coinvolge imbarcazioni di alta tecnologia e partecipanti provenienti da diversi paesi. La manifestazione rappresenta un evento di grande rilievo per il mondo della vela e del turismo locale.

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La prossima edizione della America’s Cup si disputerà durante l’estate 2027 nelle acque di Napoli: la competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia, regalando spettacolo nello splendido scenario di Bagnoli e offrendo uno show velico di rara bellezza che catturerà l’attenzione di diversi appassionanti e di un vasto pubblico che si avvicinerà con interesse al prestigioso evento sportivo. Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca dall’assalto di chi riuscirà a emergere dal torneo degli sfidanti, a cui prenderanno parte Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup verso il debutto a Cagliari, poi le regate preliminari a Napoli. Ma c’è lo slittamento… Notizie correlate Bagnoli, via ai dragaggi: Napoli accelera verso la Coppa America. Prime regate a luglio“Ci stiamo avviando anche verso la definizione della data della regata preliminare che dovrebbe essere a luglio 2026 a Napoli”. Leggi anche: America’s Cup 2027 a Napoli: Luna Rossa si prepara, prima tappa a Cagliari a maggio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Q&A SUL FORMATO DI GARA – GUIDA SEMPLIFICATA PER LA SARDEGNA; Verso l’America’s Cup. A Cagliari arrivano le prime squadre e parte il piano di sicurezza; Vela, dalla Sardegna il primo evento verso l'America's Cup; America’s Cup, in autunno la regata preliminare 2026 di Napoli. Verso l’America’s Cup. A Cagliari arrivano le prime squadre e parte il piano di sicurezzaVerso l'America's Cup. A Cagliari arrivano le prime squadre e parte il piano di sicurezza - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it Genova ospita il Classic Boat Show: protagoniste le grandi storie della vela italiana e lo sguardo verso l’America’s Cup 2027Un appuntamento di alto profilo per il mondo della nautica e della vela prende forma con il Classic Boat Show, evento che celebra l’eccellenza italiana tra tradizione, innovazione e visione internazio ... liguriasport.com # Chi è **Soldatino**, il cinico Capitan America della serie **The Boys**, un personaggio di **Garth Ennis** completamente trasformato… *Un articolo di *Carmelo Mobilia*!* - facebook.com facebook Condominio America, tregua per le famiglie rimaste un giorno senza acqua x.com