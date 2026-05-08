America’s Cup verso il debutto a Cagliari poi le regate preliminari a Napoli Ma c’è lo slittamento…
L’edizione 2027 della America’s Cup si terrà nelle acque di Napoli durante l’estate, con le regate preliminari programmate a Cagliari. Tuttavia, è stato annunciato uno slittamento rispetto alle date iniziali, senza indicare una nuova data precisa. La competizione coinvolge imbarcazioni di alta tecnologia e partecipanti provenienti da diversi paesi. La manifestazione rappresenta un evento di grande rilievo per il mondo della vela e del turismo locale.
La prossima edizione della America’s Cup si disputerà durante l’estate 2027 nelle acque di Napoli: la competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia, regalando spettacolo nello splendido scenario di Bagnoli e offrendo uno show velico di rara bellezza che catturerà l’attenzione di diversi appassionanti e di un vasto pubblico che si avvicinerà con interesse al prestigioso evento sportivo. Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca dall’assalto di chi riuscirà a emergere dal torneo degli sfidanti, a cui prenderanno parte Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena...🔗 Leggi su Oasport.it
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