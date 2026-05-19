Chioschi dei taralli chiusi sul lungomare a Napoli il Comune vuole rimuoverli prima dell'America's Cup

Sul lungomare di Napoli, tra Mergellina e via Nazario Sauro, alcuni chioschi di taralli sono stati chiusi e ora il Comune si sta muovendo per rimuoverli. L’obiettivo è completare questa operazione prima del 2024, in vista dell’arrivo dell’America’s Cup. La decisione riguarda le strutture che non sono più operative da tempo e che occupano una parte significativa della passeggiata. La rimozione di questi chioschi fa parte di un piano più ampio di riqualificazione e preparazione dell’area per l’evento internazionale.

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