America First | il Pentagono riduce le brigate Usa in Europa

Il Pentagono ha comunicato la riduzione delle brigate di truppe statunitensi presenti in Europa, passando da quattro a tre unità. L’operazione riporta i livelli di personale in regione ai valori registrati nel 2021. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle tempistiche. La modifica interessa le forze militari statunitensi dispiegate nel continente e si inserisce in un aggiornamento delle forze armate degli Stati Uniti in Europa.

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