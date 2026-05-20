America First | il Pentagono riduce le brigate Usa in Europa
Il Pentagono ha comunicato la riduzione delle brigate di truppe statunitensi presenti in Europa, passando da quattro a tre unità. L’operazione riporta i livelli di personale in regione ai valori registrati nel 2021. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle tempistiche. La modifica interessa le forze militari statunitensi dispiegate nel continente e si inserisce in un aggiornamento delle forze armate degli Stati Uniti in Europa.
Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. «Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021», si legge nell’annuncio. La decisione «è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti». Il Dipartimento della guerra ha fatto sapere che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, «ha avuto un colloquio, nella giornata odierna, con il vicepremier... 🔗 Leggi su Open.online
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