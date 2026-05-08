IBI 26 Zverev vince il derby tedesco contro Altmaier

Alexander Zverev ha sconfitto Daniel Altmaier nel derby tedesco agli Internazionali BNL d’Italia, assicurandosi l’accesso al turno successivo. Il tennista, due volte vincitore del torneo, ha ottenuto la vittoria in questa partita. La sfida si è conclusa con il successo di Zverev, che ora avanza nel torneo. I dettagli del punteggio non sono stati comunicati.

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Alexander Zverev, due volte campione agli Internazionali BNL d’Italia, ha vinto il derby tedesco contro Daniel Altmaier conquistando il pass per il turno successivo. Il confronto tutto made in Germania ha visto il numero 3 del ranking trionfare col punteggio di 5-7, 3-6 in una partita durata.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate IBI 2026, derby azzurro alla Grant: Pigato domina il primo set poi crolla, la 18enne romana vince 1-6 6-2 6-4Dopo oltre due ore di lotta sul campo BNP Paribas Arena, la romana si impone rimontando un set di svantaggio. Jannik Sinner contro Zverev? "Non è normale": chi umilia il tedescoGli Internazionali d’Italia al Foro italico di Roma sono già iniziati, intanto però c’è chi continua ad analizzare quanto accaduto a Madrid, dove...