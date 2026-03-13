Montemurlo, 13 marzo 2026 – L’isolamento sociale delle persone malate di alzheimer e delle loro famiglie è uno dei problemi più gravi e pesanti da affrontare. La famiglia dell’anziano con demenza, in particolare il coniuge, deve affrontare un duro e complicato processo di adattamento continuo alle perdite e ai cambiamenti. Per dare un’informazione accurata e puntuale ed offrire uno spazio di incontro e confronto, a Montemurlo ritornano i Caffè Alzheimer e si terranno una volta al mese (da marzo a dicembre 2026) per offrire un servizio strutturato e duraturo sul territorio. Una bussola e "un’ancora di salvezza" per chi è alle prese con le prime fasi della malattia e si trova solo e disorientato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il "Caffè Alzheimer": uno spazio di condivisione, socialità e supporto per famiglie e pazienti

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