Ginnastica aerobica | quattro medaglie per l’Italia al Czech Aerobic Open di Praga

L’Italia ha conquistato quattro medaglie al Czech Aerobic Open di Praga. Il team azzurro si è aggiudicato il titolo ceco superando le squadre di casa e della Germania. Nei singoli, Garavaglia e Rusu hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto nell’individuale maschile, mentre Frigeni ha conquistato la medaglia d’argento nel femminile.

Il gruppo azzurro vince il titolo ceco davanti ai padroni di casa e alla Germania. Garavaglia e Rusu firmano un uno-due nell’individuale maschile, Frigeni argento nel femminile. Buon piazzamento juniores per Cappello. Un fine settimana da incorniciare per la nazionale italiana di ginnastica aerobica al Czech Aerobic Open di Praga. La formazione azzurra raccoglie quattro medaglie nella categoria senior e un buon piazzamento juniores, confermando il momento d’oro del movimento tricolore dopo il successo del Gruppo nella Coppa del Mondo di Tokyo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Praga chiama le nuove leve azzurre: l’Aero Italy riparte dal Czech Aerobic OpenNon si è ancora spenta l’onda lunga del brillante weekend di Tokyo, ma la ginnastica aerobica azzurra è già pronta a rimettersi in modo. Ginnastica aerobica, Italia protagonista a Cantanhede: azzurri in tutte le finali dell’Open e volano nella Coppa del Mondo mixed pairRexhepi terza e Frigeni quinta nelle qualifiche senior individuali, Cenci e Rusu in finale tra gli uomini.