Ginnastica aerobica la Discobolo Sciacca brilla agli interregionali e guarda alle finali

La squadra di ginnastica aerobica Discobolo Sciacca ha partecipato agli interregionali Gold a Pomigliano d’Arco, una competizione importante per qualificarsi alle finali di Genova. Durante la gara, la formazione si è distinta tra le altre squadre, consolidando la sua posizione nel panorama nazionale. La partecipazione si inserisce in un percorso di preparazione verso le prossime fasi delle competizioni ufficiali.

La Discobolo Sciacca si conferma tra le protagoniste della ginnastica aerobica nazionale agli interregionali Gold disputati a Pomigliano d’Arco, tappa chiave in vista delle finali di Genova. La società saccense, guidata da Pippo Simone Vullo insieme ai tecnici Marinella Riggio e Tiziana.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ginnastica aerobica, Italia protagonista a Cantanhede: azzurri in tutte le finali dell’Open e volano nella Coppa del Mondo mixed pairRexhepi terza e Frigeni quinta nelle qualifiche senior individuali, Cenci e Rusu in finale tra gli uomini.

Ginnastica Artistica, Trofeo Jesolo 2026: l’Italia brilla nelle finali. Ori per Gava, Di Pietro e BorsoiSi chiude con un bilancio estremamente positivo la XVII edizione del Trofeo Città di Jesolo.

30.03.2026 (704) SCIACCA - Discobolo, dominio totale ai Regionali: Savona guida il trionfo nella sciabola femminile La Discobolo Sciacca festeggia un risultato di grande prestigio ai Campionati regionali di scherma, confermandosi una delle realtà più solide - facebook.com facebook