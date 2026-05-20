Altro che bel gioco vi dico io dove va a finire | Zazzaroni rompe il silenzio sul futuro di Allegri al Milan
In un intervento recente, il giornalista sportivo ha espresso il suo punto di vista sul futuro dell'allenatore, sottolineando il suo ruolo nel club e confrontandolo con una figura storica del calcio italiano. Durante un podcast, ha parlato della posizione di Allegri e del suo impatto sulla squadra, evitando di fare supposizioni su eventuali cambiamenti. La discussione si è concentrata sui risultati attuali e sulle aspettative della tifoseria, senza entrare nel merito di decisioni ufficiali o piani futuri.
Il successo per 2-1 sul campo del Genoa – firmato dal rigore di Christopher Nkunku e dalla rete di Zachary Athekame – ha ridato ossigeno al Milan di Massimiliano Allegri dopo i passi falsi contro Sassuolo e Atalanta. I rossoneri salgono così a quota 70 punti in classifica, mantenendo il terzo posto a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini. Il destino europeo resta nelle mani del Diavolo: una vittoria domenica 24 maggio alle 20:45 contro il Cagliari a San Siro garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. Continuità: avallare le richieste di Allegri per un mercato con profili di grido e una maggiore coesione dirigenziale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
BEL GIOCO, RISULTATI SCARSI IL VERO LIMITE DELLINTER È LA TECNICA ALTRO CHE SFORTUNA
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Tra l’altro cosa ha dato in più Spalletti? Carattere? No. Bel gioco? No. Il cambio Tudor Spalletti a cosa ha portato? Con Tudor arrivavi 12º? Almeno risparmiavamo i soldi di Openda. Tanto tra nulla e UEL non cambia nulla, i giocatori non vengono x.com
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