In un intervento recente, il giornalista sportivo ha espresso il suo punto di vista sul futuro dell'allenatore, sottolineando il suo ruolo nel club e confrontandolo con una figura storica del calcio italiano. Durante un podcast, ha parlato della posizione di Allegri e del suo impatto sulla squadra, evitando di fare supposizioni su eventuali cambiamenti. La discussione si è concentrata sui risultati attuali e sulle aspettative della tifoseria, senza entrare nel merito di decisioni ufficiali o piani futuri.

Il successo per 2-1 sul campo del Genoa – firmato dal rigore di Christopher Nkunku e dalla rete di Zachary Athekame – ha ridato ossigeno al Milan di Massimiliano Allegri dopo i passi falsi contro Sassuolo e Atalanta. I rossoneri salgono così a quota 70 punti in classifica, mantenendo il terzo posto a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini. Il destino europeo resta nelle mani del Diavolo: una vittoria domenica 24 maggio alle 20:45 contro il Cagliari a San Siro garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. Continuità: avallare le richieste di Allegri per un mercato con profili di grido e una maggiore coesione dirigenziale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Altro che bel gioco, vi dico io dove va a finire”: Zazzaroni rompe il silenzio sul futuro di Allegri al Milan

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