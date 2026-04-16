Ivan Zazzaroni ha espresso una difesa forte nei confronti di Massimiliano Allegri, commentando la sua posizione attuale. Nel suo intervento, il direttore del 'Corriere' ha descritto l’allenatore come un simbolo di resistenza, senza esprimere giudizi personali, ma sottolineando la sua percezione del ruolo di Allegri in questo momento. La discussione si concentra sulle reazioni possibili dell’allenatore di fronte alle sfide recenti.

Nella sua prima stagione della nuova avventura sulla panchina del Milan, Allegri sta ottenendo buoni consensi, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Uno dei suoi più grandi estimatori è senza dubbio Ivan Zazzaroni. Il direttore del 'Corriere dello Sport', ha elogiato il tecnico rossonero nell'ultimo episodio di 'Numer1', podcast che Zazzaroni conduce insieme a Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Max Allegri è l'eroe della resistenza del terzo millennio io credo, sta resistendo a tutto: alla voglia, al desiderio di dire che la squadra non è da scudetto,...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni: “Allegri è un eroe della resistenza. Vi dico come reagirei se fossi in lui”

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