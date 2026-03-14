L’attaccante ha parlato per la prima volta del suo futuro, affermando di non aver ancora deciso cosa farà e di non pensarci in modo immediato. Ha dichiarato di essere sincero e di voler essere trasparente con i tifosi, senza fornire dettagli su eventuali piani o trattative. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente.

Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter accelera per il rientro! C’è una spinta in più Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027 Matic racconta: «Io via dalla Roma solo per mancanza di rispetto dei dirigenti, ecco come ha fatto il Sassuolo a convincermi» Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazione Esonero... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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