Altotevere volley | finisce il ciclo d’oro di Bartolini e Biffi

Il ciclo di successi dell’Altotevere Volley si è concluso con l’addio di due figure chiave, Bartolini e Biffi, che hanno contribuito ai risultati degli ultimi anni. La squadra si trova ora ad affrontare il momento di trovare nuove soluzioni tecniche e di leadership, con il dubbio su chi possa prendere il loro posto in campo e nei ruoli di riferimento. La dirigenza è impegnata a valutare le opzioni per garantire continuità e stabilità alla formazione.

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? Domande chiave Chi sostituirà Bartolini per mantenere l'identità tecnica della squadra?. Quale nuovo leader prenderà il posto di Biffi in campo?. Come reagirà la dirigenza ErmGroup per evitare il crollo sportivo?. Perché il duo tecnico-giocatore ha deciso di separarsi proprio ora?.? In Breve Traguardo storico raggiunto con la semifinale di Serie A3 dopo cinque anni.. Capitano Jacopo Biffi lascia la squadra dopo tre stagioni di leadership.. Società ErmGroup deve cercare nuovi profili tecnici per la ricostruzione sportiva.. L’Altotevere volley si sveglia oggi con una notizia che scuote il palazzetto e le tifoserie locali: dopo cinque anni di successi storici, la guida tecnica di Bartolini e la leadership di Biffi giungono al termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altotevere volley: finisce il ciclo d’oro di Bartolini e Biffi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Altotevere, Biffi premiato dai tifosi: «Essere una bella persona conta»? Punti chiave Perché Jacopo Biffi ha deciso di non riguardare la semifinale persa? Cosa ha spinto il capitano a dare priorità allo studio estivo?... Leggi anche: Igor Volley, il primo acquisto è Benedetta Bartolini: contratto fino al 2027 Volley, ad Altotevere finisce un’era: Bartolini e Biffi ai salutiFinisce un’era in casa Altotevere. Si separano, infatti, le strade con coach Bartolini e il capitano Biffi. Ho vissuto una favola, resterò per sempre legato a questa società – ha dichiarato l’allena ... umbria24.it Volley, Altotevere volta subito pagina. Gustinelli: Puntiamo alla Serie A2Una finale dei playoff sfiorata e mancata per un’inezia. La stagione della ErmGroup Altotevere è terminata con una grande semifinale giocata contro Belluno che inorgoglisce il diesse Valdemaro Gustine ... umbria24.it