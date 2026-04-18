Igor Volley il primo acquisto è Benedetta Bartolini | contratto fino al 2027

La Igor Volley ha annunciato l'ingaggio di Benedetta Bartolini come primo acquisto per la stagione 2026-2027, con un contratto fino al 2027. La giocatrice si unisce al team e occuperà un ruolo nel settore centrale della rete. La firma è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato anche l'inizio della preparazione con la nuova formazione.

La nuova stagione della Igor Volley parte dal centro della rete. Il club azzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Benedetta Bartolini, primo volto nuovo del roster 2026-2027. La giocatrice, toscana di Cecina e classe 1999, arriva dall'esperienza con Perugia e ha firmato un contratto biennale che.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Igor Volley, Britt Herbots rinnova: contratto biennale per la belgaLa Igor Volley che verrà potrà contare ancora sulla grinta e l’entusiasmo di Britt Herbots, che ha scelto di legarsi con un nuovo contratto biennale... Leggi anche: Igor Volley, altre due certezze per il 2026/2027: Cambi e la fedelissima Bonifacio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo ritiro stagionale per la Nazionale B femminile; Igor, De Nardi ancora in azzurro!; Igor Volley, terza conferma in banda: c'è la firma di Britt Herbots; Primo ritiro 2026 per le azzurre di Velasco. Igor Volley, il primo acquisto è Benedetta Bartolini: contratto fino al 2027Il club azzurro annuncia il primo rinforzo per il roster 2026-2027: un innesto di grinta ed esperienza per il reparto centrali ... novaratoday.it Igor Volley, via quasi la metà della squadra: chi sono le sette atlete che lasciano la societàL'ufficialità del club. Nuova squadra per Ishikawa, Van Avermaet, Baijens, Melli, Costantini, Mims. Lascia il volley giocato Leonardi ... novaratoday.it UNDER 12 — Una sconfitta che ci fa crescere Contro Igor Volley arriva un 2-1 che lascia un po’ di amaro, ma anche tanta consapevolezza. Le nostre ragazze giocano tre set alla pari, con intensità e coraggio, e proprio come all’andata trovano la forza di r - facebook.com facebook