Nel territorio dell’Altotevere, il capitano di una squadra locale è stato premiato dai tifosi, che hanno riconosciuto il suo atteggiamento. Biffi ha deciso di non rivedere la partita di semifinale persa e ha scelto di concentrarsi sugli studi estivi. La sua decisione ha attirato l’attenzione, suscitando commenti da parte dei supporter e degli addetti ai lavori. La vicenda ha acceso il dibattito sulla priorità tra sport e formazione.

? Punti chiave Perché Jacopo Biffi ha deciso di non riguardare la semifinale persa?. Cosa ha spinto il capitano a dare priorità allo studio estivo?. Come hanno reagito i tifosi di Citerna alla fine della stagione?. Quali valori umani hanno portato alla premiazione del palleggiatore lombardo?.? In Breve Premiazione avvenuta a Citerna giovedì 7 maggio dai tifosi della curva.. Eliminazione dai playoff di Serie A3 contro il Belluno con tie-break 13-15.. Biffi dedicherà l'estate allo studio per completare la laurea in informatica.. A Citerna, nella serata di giovedì 7 maggio, i tifosi della ErmGroup Altotevere hanno premiato Jacopo Biffi con un trofeo per la sua guida, la grinta e il cuore biancazzurro dimostrati durante la stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altotevere, Biffi premiato dai tifosi: «Essere una bella persona conta»

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