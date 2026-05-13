Nuova stazione alta velocità MedioLatium tutti i vantaggi per il Frusinate
La prossima stazione dell’Alta Velocità MedioLatium sarà una nuova fermata nel territorio del Frusinate, portando con sé diversi benefici pratici. La sua realizzazione riguarda un’opera infrastrutturale prevista per migliorare i collegamenti ferroviari nella zona. La stazione avrà un ruolo nel potenziare le connessioni tra le città e le principali reti di trasporto nazionali, senza coinvolgere ancora dettagli specifici sui tempi di apertura o sui soggetti coinvolti.
La futura stazione dell’Alta Velocità MedioLatium non rappresenta soltanto una nuova infrastruttura ferroviaria. Per il Frusinate può diventare un vero spartiacque storico, capace di cambiare il ruolo della provincia all’interno del Lazio e dell’intero Centro Italia. Dopo anni di attese, studi e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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