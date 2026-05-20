Alta velocità in Romagna Sadegholvaad attacca | Prima i soldi poi le stazioni Basta con gli annunci
Il sindaco di Rimini ha espresso forti critiche riguardo alle recenti discussioni sull’alta velocità in Romagna, evidenziando come le priorità siano spesso confuse tra investimenti e annunci pubblicitari. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che i fondi destinati alle stazioni ferroviarie sono stati messi in secondo piano rispetto alle questioni di finanziamento e programmazione. La sua presa di posizione si rivolge principalmente al centrodestra e alle istituzioni nazionali, accusandoli di mancanza di risorse certe per le opere infrastrutturali sul territorio.
Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, interviene nel dibattito sull’alta velocità in Romagna e sulle grandi opere infrastrutturali del territorio, criticando duramente il centrodestra e il governo per la mancanza di risorse concrete e di programmazione. Nel mirino, in particolare, la proposta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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