Una disputa tra Quentin Tarantino e Patricia Arquette riaccende l’attenzione sul classico degli anni ’90

Una nuova polemica scuote il mondo del cinema e coinvolge due protagonisti di uno dei film più celebri degli anni ’90. Il regista Quentin Tarantino ha risposto duramente alle critiche dell’attrice Rosanna Arquette sull’uso di epiteti razziali nei suoi film. La discussione nasce da alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice a un quotidiano britannico, in cui ha definito quel linguaggio “ razzista e inquietante ”. Tarantino non è rimasto in silenzio e ha replicato con una lettera molto severa indirizzata all’ex collega. Il confronto riporta al centro un dibattito che dura da anni: il confine tra libertà artistica e responsabilità nel linguaggio cinematografico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scontro su Pulp Fiction: Tarantino attacca la Arquette “Prima i soldi, poi le critiche?”

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