Alle ore 12, l’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia ha raggiunto il 14,88%, superando le aspettative. In Emilia Romagna si registra il dato più alto, mentre in Calabria si segnala il valore più basso. La percentuale di votanti si avvicina al 15% a livello nazionale e continua a crescere nel corso della giornata.

Segna un incoraggiante 14,88% il dato dell’affluenza alle ore 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Al momento, il dato riportato sul sito Eligendo, è in aggiornamento ed è relativo a 59.191 sezioni su 61.533. Un dato importante, che in base alle precedenti consultazioni referendarie, fa stimare un’affluenza importante da parte degli elettori, segno che gli italiani hanno capito l’importanza della posta in palio. La maggioranza degli italiani: non serve il quorum, ma conta. Storicamente, un’affluenza intorno al 15% a mezzogiorno della domenica indica una situazione che dovrebbe raggiungere almeno il 50% di affluenza a urne chiuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, a mezzogiorno affluenza oltre le attese: 15%. Emilia Romagna in testa, Calabria fanalino di coda

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