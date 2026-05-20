Almodovar | esce nuovo film

Domani arriva nelle sale italiane il nuovo film di Pedro Almodóvar, intitolato “Amarga Navidad”. Dopo aver ricevuto lunghi applausi al Festival di Cannes, il cineasta spagnolo torna con questa produzione. La pellicola verrà distribuita in diverse sale cinematografiche e si aggiunge alle ultime opere dell’autore. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, e il film sarà disponibile in contemporanea in più città italiane.

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Dopo i lunghi applausi ricevuti al Festival di Cannes, arriva domani al cinema “Amarga Navidad”, il nuovo film di Pedro Almodóvar. Un cast di grande intensità si muove in una narrazione sospesa tra realtà e immaginazione. Servizio di Fabio Falzone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Almodovar: esce nuovo film. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Almodovar: esce nuovo film. Sullo stesso argomento Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro AlmodóvarArriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón,... Una clip in esclusiva del nuovo film di Pedro Almodóvar Amarga NavidadL’ultimo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad («Natale amaro»), è la riflessione di unregista che ha dedicato la propria vita all’arte. Amarga Navidad , recensione del film di Pedro Almodóvar: una storia sul dolore e la crisi creativa, con uno sguardo a 8 ½ di Fellini e a PirandelloNuova opera del maestro spagnolo Pedro Almodóvar, al Festival di Cannes 2026 abbiamo visto l'attesissimo Amarga Navidad: ecco la nostra recensione ... vogue.it Amarga Navidad: la recensione del nuovo film di Almodóvar presentato a CannesLa nostra recensione di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar presentato in anteprima a Cannes. Un gioco di specchi tra arte e vita. universalmovies.it