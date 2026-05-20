Al Festival di Cannes, il regista ha rivolto un appello all’Europa, affermando che deve agire come uno scudo contro figure come Trump, Netanyahu e Putin. Durante l’evento del 21 maggio 2026, ha sottolineato la necessità di un’unione tra i paesi europei di fronte a queste personalità. La sua dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle azioni concrete da intraprendere.

Cannes, 21 maggio 2026 – “Noi europei dobbiamo essere uno scudo contro questi mostri: Trump, Netanyahu e Putin ”. Pedro Almodóvar arriva a Cannes e la sala stampa si accende subito. Indossa una spilla con scritto “Free Palestine“. Parla del dovere morale degli artisti di esporsi, dice: “il silenzio e la paura sono il segno che la democrazia si sta sgretolando ”. Parla di un’Europa che non può diventare “vassalla delle follie di Trump”. Nella sala stampa del festival, un applauso. Prima timido, poi fortissimo. È uno dei momenti più forti di questa Cannes. E non è casuale che arrivi da Almodóvar, 76 anni, due Oscar, uno dei registi che più hanno incarnato, negli ultimi quarant’anni, l’idea di libertà: sessuale, sentimentale, artistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Almodóvar a Cannes, appello all’Europa: “Trump, Netanyahu e Putin sono mostri”

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