Almanacco | Martedì 21 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 21 aprile è il 111° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 254 giorni ancora da trascorrere prima del suo termine. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni. Viene anche onorato un santo e si ripete un proverbio legato alla giornata. Questi elementi compongono l’almanacco di oggi, che raccoglie fatti e ricorrenze di questa data.

Martedì 21 Aprile è il 111° giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'AnselmoProverbio di AprileQuando tuona d'Aprile buon segno per il barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1900 – Si inaugura il primo Salone.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi anche: Almanacco | Martedì 14 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 21 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Domenica 12 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Il meteo per la settimana: la 'quasi estate' lascia il passo a temperature più fresche; Lavori sui cavalcavia dell'Autosole: il casello di Modena Sud chiude per tre notti. L'oroscopo di martedì 21 aprile, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno del Capricorno. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo ... ilmattino.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 21 aprileQuella di martedì 21 aprile sarà una giornata caratterizzata da tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio della Campania. Le temperature, aumenteranno ... ilmattino.it LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 20 Aprile - facebook.com facebook