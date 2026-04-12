Questo pomeriggio alle 16,00 l’Alma Fano scende in campo a Chiaravalle per affrontare la Biagio Nazzaro in una partita decisiva. La squadra necessita di una vittoria per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo di campione, evitando di consegnare il primo posto anticipatamente al Lunano. La sfida si presenta come un momento cruciale nella stagione, con entrambe le formazioni pronte a battagliare sul campo.

È d’obbligo la vittoria per l’ Alma Fano questo pomeriggio a Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro (calcio d’inizio alle 16,00) se non vuole consegnare in anticipo al Lunano la vittoria del campionato. Un eventuale pareggio farebbe salire il divario dalla capolista a sei lunghezze a due giornate dalla fine – perché ieri il Lunano ha vinto in casa per 2-1 contro il Villa San Martino -, rendendo quasi perfino inutile lo scontro diretto in programma domenica prossima al "Mancini". Granata dunque obbligati a conquistare i tre punti per tenere viva fino all’ultimo la speranza di conquistare la promozione diretta che al momento sembra ben salda nelle mani dei biancoverdi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma a Chiaravalle. Obbligata a vincere per sperare ancora

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