Nel suo editoriale trasmesso su Sportitalia, Michele Criscitiello commenta la vittoria in Serie A affermando che per conquistare il titolo sono stati necessari pochi sforzi. La sua analisi si concentra sul modo in cui si è arrivati al successo, senza entrare in dettagli specifici o nomi. La sua opinione si basa su un'interpretazione degli eventi e delle dinamiche che hanno caratterizzato il campionato.

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello usa una formula forte per leggere il campionato vinto dall’Inter. Il suo ragionamento, però, non punta il dito contro la squadra di Chivu. Al contrario, sposta l’attenzione sul livello generale della Serie A e sulle occasioni mancate dalle rivali. Il senso della sua analisi è chiaro: per arrivare al titolo, quest’anno, non è servita un’impresa fuori scala. Da qui nasce anche una riflessione più ampia sul valore complessivo del campionato italiano, che secondo lui ha perso terreno rispetto ad altri contesti europei. Questo il passaggio centrale del suo editoriale: “La critica che in tanti leggono come indirizzata a Chivu è semplicemente una riflessione che meriterebbe un approfondimento ma che la gente non capisce.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello: “Per vincere la Serie A è servito poco”

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