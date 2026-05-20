Il 19 giugno 1996 un'alluvione colpì la zona della Versilia, provocando danni e costando la vita a diverse persone. Per ricordare le vittime, sono state organizzate iniziative commemorative nel trentennale dell'evento. Tra queste, il posizionamento di 14 fiaccole sul Monte Forato, simbolo scelto per rendere omaggio alle persone che persero la vita in quella giornata. Le celebrazioni hanno coinvolto residenti e familiari delle vittime, che si sono riuniti per ricordare l’accaduto.

Fulcro degli eventi sarà il Palazzo della Cultura di Cardoso, che per tutto il mese di giugno ospiterà mostre, testimonianze, appuntamenti culturali e momenti commemorativi. Tra le iniziative in programma figurano la presentazione di un libro dedicato alla memoria e alla rinascita dell’Alta Versilia a 30 anni dall’alluvione, due esposizioni, di cui una fotografica e un video-documentario curati dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca, e una mostra dei lavori realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Stazzema e dai ragazzi del Centro Arcobaleno Crea. Non mancheranno serate di testimonianze dirette di chi visse il 19 giugno 1996. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Alluvione Versilia 1996, le iniziative per il trentennale: 14 fiaccole sul Monte Forato per ricordare le vittime

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