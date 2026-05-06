A dieci anni dall’attentato di Nizza, si terrà una cerimonia a Voghera per ricordare le vittime. Tra queste ci sono Angelo e Gianna, due cittadini che hanno perso la vita in quell’attentato. La commemorazione si svolgerà in un luogo pubblico della città, dove verranno deposte corone e si terranno interventi in memoria delle persone colpite dalla tragedia. La giornata vuole essere un momento di ricordo e solidarietà collettiva.

? Cosa scoprirai Chi erano Angelo e Gianna e come hanno vissuto la tragedia?. Dove si terrà esattamente la cerimonia per onorare i due concittadini?. Perché la comunità di Voghera sente questo evento così vicino?. Come intendono i familiari trasformare il dolore in un messaggio sociale?.? In Breve Cerimonia venerdì 8 maggio ore 10.30 presso i giardini di via Garibaldi 161. Commemorazione in occasione della Giornata Nazionale dedicata alle vittime del terrorismo. Partecipazione dei familiari di Angelo D’Agostino e Gianna Muset al momento di preghiera. Luogo scelto vicino alla Parrocchia di Santa Maria della Salute a Voghera. Venerdì 8 maggio alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voghera: il decennale per ricordare le vittime dell’attentato di Nizza

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