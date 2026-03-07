150 anni fa usciva in edicola il Corriere della Sera Tutte le iniziative per ricordare l’anniversario in libreria al cinema e anche sul sito corriereit

Esattamente 150 anni fa, il Corriere della Sera è stato lanciato in edicola con il suo primo numero, uscito tra il 5 e il 6 marzo 1876, con una doppia datazione per indicare la pubblicazione pomeridiana e la copertura fino al mattino seguente. Da allora, il giornale ha continuato a essere presente nelle case dei lettori senza interruzioni. Per celebrare l’anniversario, sono state organizzate diverse iniziative in libreria, al cinema e sul sito corriere.it.

Il primo numero uscì il 56 marzo 1876 (con la doppia datazione perché andava in edicola il pomeriggio, e durava fino al mattino successivo) e da allora è stato sempre al nostro fianco. Per festeggiare i 150 anni del Corriere della Sera, e ricordare la strada percorsa, il giornale ha messo in campo tante iniziative. In libreria è disponibile un libro prezioso: La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera 18762026 (Solferino), che è anche un'occasione per ripercorrere la storia d'Italia, le trasformazioni della società, i personaggi, attraverso una selezione delle prime pagine più significative.

Quel foglio stampato a Milano 150 anni fa che oggi legge mezzo Paese: la lunga storia del Corriere della SeraTutto inizia con un foglio di carta, qualche colonna di piombo tipografico e una visione controcorrente: quella di fare informazione senza dipendere...

