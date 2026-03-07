150 anni fa usciva in edicola il Corriere della Sera Tutte le iniziative per ricordare l’anniversario in libreria al cinema e anche sul sito corriereit

Esattamente 150 anni fa, il Corriere della Sera è stato lanciato in edicola con il suo primo numero, uscito tra il 5 e il 6 marzo 1876, con una doppia datazione per indicare la pubblicazione pomeridiana e la copertura fino al mattino seguente. Da allora, il giornale ha continuato a essere presente nelle case dei lettori senza interruzioni. Per celebrare l’anniversario, sono state organizzate diverse iniziative in libreria, al cinema e sul sito corriere.it.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il primo numero uscì il 56 marzo 1876 (con la doppia datazione perché andava in edicola il pomeriggio, e durava fino al mattino successivo) e da allora è stato sempre al nostro fianco. Per festeggiare i 150 anni del Corriere della Sera, e ricordare la strada percorsa, il giornale ha messo in campo tante iniziative. In libreria è disponibile un libro prezioso: La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera 18762026 (Solferino), che è anche un’occasione per ripercorrere la storia d’Italia, le trasformazioni della società, i personaggi, attraverso una selezione delle prime pagine più significative. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 150 anni fa usciva in edicola il Corriere della Sera. Tutte le iniziative per ricordare l’anniversario, in libreria, al cinema e anche sul sito corriere.it Quel foglio stampato a Milano 150 anni fa che oggi legge mezzo Paese: la lunga storia del Corriere della SeraTutto inizia con un foglio di carta, qualche colonna di piombo tipografico e una visione controcorrente: quella di fare informazione senza dipendere... Leggi anche: Il Corriere della Sera compie 150 anni, l'unico quotidiano nazionale in salute che vende più di 100mila copie cartacee al giorno Aggiornamenti e notizie su Corriere della Sera. Temi più discussi: Corriere della Sera, 150 anni di notizie e sguardo al futuro: le iniziative per l'anniversario; Milano | Eventi – Auguri al Corriere della Sera: 150 anni raccontando Milano!; Il Corriere compie 150 anni; Attilio Fontana: Papà usciva ogni mattina con la copia sottobraccio, un gesto pieno di ideali. Il Corriere della Sera compie 150 anni: l'evento alla Scala di Milano con MattarellaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Corriere della Sera compie 150 anni: l'evento alla Scala di Milano con Mattarella ... tg24.sky.it I 150 anni del Corriere della Sera celebrati alla ScalaDal primo numero venduto nel 1876 in piazza della Scala alla trasformazione in un moderno sistema di informazione digitale. Istituzioni, e giornalisti riuniti per celebrare la storia del quotidiano al ... mam-e.it Corriere della Sera. . Una ferma ostinazione. E se per la difesa quella di Catherine Birmingham è semplice «disperazione» per le autorità si tratta di assoluta «rigidità». Tanto che, a detta dei giudici, avrebbe già «leso» il diritto all’istruzione dei figli. Tra le pieg - facebook.com facebook UN '250' SU ERBA IN ITALIA Secondo il Corriere della Sera, l’Italia potrebbe presto tornare ad avere un torneo ATP a Milano, su erba! A partire dal 2028, infatti, il capoluogo lombardo ospiterebbe un nuovo evento del circuito maschile La FITP, si legge n x.com