Durante l'allenamento della Juventus, Kelly, Thuram e Kalulu sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo aver svolto lavoro a parte. La presenza di tutti e tre in gruppo rappresenta un dato positivo in vista della prossima partita contro la Fiorentina. La sessione si è svolta alla Continassa e non sono stati comunicati problemi fisici rilevanti tra i calciatori. La squadra si prepara ora per l'impegno in campionato, con attenzione particolare alle condizioni dei giocatori coinvolti.

di Francesco Spagnolo Allenamento Juve, Thuram, Kelly e Kalulu sono rientrati in gruppo dopo l’allenamento a parte e questa è una buona notizia per Spalletti. Ottime notizie alla Continassa in vista del match di domani. Come appreso da .com, la squadra bianconera ritrova finalmente tre pedine fondamentali in gruppo: Khéphren Thuram, Pierre Kalulu e Lloyd Kelly sono tornati a disposizione dello staff tecnico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Si tratta di un rientro cruciale per Luciano Spalletti, che può così tirare un sospiro di sollievo in vista della delicata e attesissima sfida di campionato contro la Fiorentina. Sebbene i tre avessero svolto una seduta differenziata nella giornata di ieri, il loro stop era legato esclusivamente a una gestione strategica dei carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve, come stanno Kelly, Thuram e Kalulu? Cosa filtra dalla Continassa in vista della sfida contro la Fiorentina

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