Roma | falso allarme bomba a Fontana di Trevi per valigia sospetta area chiusa e poi riaperta

Questa mattina a Roma, nell’area della Fontana di Trevi, è stato segnalato un sospetto oggetto abbandonato. Le autorità hanno immediatamente chiuso l’area per le verifiche e successivamente l’hanno riaperta dopo aver accertato che si trattava di un falso allarme bomba. Nessun ferito o altra conseguenza è stata riportata.

Questa mattina si è verificato un falso allarme bomba nell’area della Fontana di Trevi, situata nel cuore di Roma. L’episodio è stato innescato dalla segnalazione di una valigia sospetta, rinvenuta tra via Poli e piazza dei Crociferi. L’allerta è scattata intorno alle 7:00, quando gli agenti del gruppo Trevi della polizia locale di Roma sono intervenuti sul posto, supportati da artificieri specializzati, i quali hanno avviato immediatamente le verifiche sul bagaglio sospetto. Interventi di sicurezza e chiusura delle strade. In via precauzionale, i vigili urbani hanno disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Poli, piazza dei Crociferi, parte di piazza di Trevi e via delle Muratte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

