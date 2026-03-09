Una domenica alla scoperta della Carini archeologica | visita guidata alla catacomba al museo e al mosaico di San Nicola

Domenica 15 marzo a Carini si svolge una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio archeologico locale, con visite guidate alla catacomba, al museo e al mosaico di San Nicola. L’evento permette ai visitatori di esplorare le testimonianze dell’archeologia paleocristiana e rurale della Sicilia tardoromana, offrendo un momento di approfondimento sulla storia antica della zona. L’iniziativa coinvolge cittadini e appassionati interessati a conoscere meglio il patrimonio culturale di Carini.

Un complesso ipogeo del IV secolo d.C., articolato in gallerie e cubicoli affrescati, tra i più importanti della Sicilia. Durante la visita sarà possibile ammirare gli splendidi dipinti paleocristiani e conoscere la storia della comunità che abitava l’area in età tardoantica.Il Museo della Catacomba Custodisce reperti provenienti sia dal cimitero paleocristiano sia dall’insediamento tardoantico e altomedievale di San Nicola, identificato dagli studiosi come la Hyccara tardoantica, l’antica Carini. Un percorso che ricostruisce la vita quotidiana, le pratiche funerarie e l’evoluzione del territorio tra tarda romanità e altomedioevo.Il grande mosaico di San Nicola nel Chiostro di S. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

