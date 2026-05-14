Alla scoperta della Pieve di San Pietro in Trento con una visita guidata
Sabato alle 16 si terrà una visita guidata alla Pieve di San Pietro, situata in via Taverna a San Pietro in Trento, Ravenna. La passeggiata sarà condotta da Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti all’interno dell’edificio storico. L’evento è aperto a chi desidera scoprire i dettagli architettonici e storici di questa chiesa. È prevista la partecipazione di un pubblico interessato alla cultura locale e alle testimonianze del passato.
Sabato, alle 16, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di San Pietro in Trento, via Taverna, a San Pietro in Trento (Ravenna). L'appuntamento, che fa parte dell'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese" organizzata dall'Associazione Antica Pieve.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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