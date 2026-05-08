Musica dal cinema | alla Galleria Alberoni concerto speciale per la Notte dei musei
Sabato 16 maggio alle 21 si terrà al Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza un concerto intitolato “Musica dal cinema – pura emozione”. L’evento fa parte delle iniziative legate alla Notte dei Musei e si svolge all’interno della Galleria Alberoni. La serata promette di offrire un momento musicale dedicato alle colonne sonore del cinema, in un contesto storico e artistico della città.
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 21 al Salone degli Arazzi – Collegio Alberoni, Piacenza, la serata “Musica dal cinema – pura emozione” inserita all’interno delle iniziative della Notte dei Musei di Piacenza.La serata vedrà protagonisti il Corpo Musicale “Del Val Carlo Pegorini” di Pontenure.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Panoramica sull’argomento
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