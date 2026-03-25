A Borgomanero, Coldiretti ha organizzato delle lezioni di alimentazione rivolte ai bambini nelle scuole. L'iniziativa mira a far conoscere ai più giovani il settore agricolo e a trasmettere loro nozioni sulla corretta alimentazione. Le attività sono rivolte alle classi elementari e si svolgono all’interno delle strutture scolastiche. La proposta si inserisce nel progetto di educazione alimentare promosso dall’associazione.

Avvicinare i bambini al mondo agricolo e insegnare fin da piccoli l’importanza di una corretta alimentazione. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Coldiretti Novara Vco che martedì 24 marzo ha fatto tappa alla scuola dell’infanzia Rosmini di Borgomanero. L’incontro, rivolto ai bambini tra i 3 e i 5 anni, rientra nel progetto di educazione alimentare che Coldiretti porta avanti negli asili e nelle scuole del territorio. Attraverso un linguaggio adatto alla loro età, i bambini hanno scoperto le proprietà di frutta e verdura, accompagnate anche da assaggi di prodotti locali. Un modo diretto e coinvolgente per imparare divertendosi. All’iniziativa hanno partecipato anche il segretario di zona Ivan Strozzi, la responsabile sicurezza Mariangela Polito e il membro di giunta Stefano Simonotti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Coldiretti nelle scuole: a Borgomanero lezioni di alimentazione per i più piccoli

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