Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti il romantico retroscena | La loro storia sembrava impossibile
Recentemente sono state diffuse immagini che mostrano Alessia Marcuzzi insieme a Tiago Schietti, confermando la loro relazione. La conduttrice, di 53 anni, e l’imprenditore brasiliano, di 13 anni più giovane, sono stati immortalati mentre si trovavano insieme. Successivamente, una foto pubblicata sui social ha rafforzato la notizia della loro stabilità di coppia. La loro storia ha attirato l’attenzione, in particolare per la differenza di età tra i due.
Alessia Marcuzzi è serena accanto a Tiago Schietti. Lo hanno mostrato le immagini che per prime hanno rivelato la frequentazione tra la conduttrice 53enne e l'imprenditore brasiliano di 13 anni più giovane e poi lo ha confermato la foto social, pubblicata a conferma della stabilità di un rapporto. 🔗 Leggi su Today.it
Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti un amore che sboccia in Brasile
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Chi è Tiago Schietti, il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi: la loro storia è nata a distanza
Alessia Marcuzzi innamorata a Venezia: il weekend romantico con Tiago SchiettiSpotted: Alessia Marcuzzi si aggira mano nella mano con una nuova fiamma per le vie della città dell’amore per eccellenza, Venezia.
Francesco Facchinetti reagisce alle foto di Alessia Marcuzzi con il suo Tiago: Una frittata riscaldata x.com
Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti, un amore che si mostra senza riserve Dopo mesi di indiscrezioni e fotografie rubate, Alessia Marcuzzi ha deciso di vivere apertamente la sua relazione con Tiago Schietti. La conduttrice romana condivide sui social immagi facebook
Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: ecco la prima foto reddit
Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti, il romantico retroscena: La loro storia sembrava impossibileLe indiscrezioni sulla relazione tra la conduttrice e l'imprenditore brasiliano, affiatatissimi nelle ultime romantiche vacanze a Positano ... today.it
Alessia Marcuzzi pazza d’amore per Tiago Schietti: ormai il legame è alla luce del sole, fotoAltro che flirt passeggero. Alessia Marcuzzi sembra completamente pazza d’amore per Tiago Schietti. E adesso non ha più alcuna intenzione di nascondersi. La 53enne pubblica sul social un carosello di ... gossip.it