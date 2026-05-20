Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti il romantico retroscena | La loro storia sembrava impossibile

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono state diffuse immagini che mostrano Alessia Marcuzzi insieme a Tiago Schietti, confermando la loro relazione. La conduttrice, di 53 anni, e l’imprenditore brasiliano, di 13 anni più giovane, sono stati immortalati mentre si trovavano insieme. Successivamente, una foto pubblicata sui social ha rafforzato la notizia della loro stabilità di coppia. La loro storia ha attirato l’attenzione, in particolare per la differenza di età tra i due.

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Alessia Marcuzzi è serena accanto a Tiago Schietti. Lo hanno mostrato le immagini che per prime hanno rivelato la frequentazione tra la conduttrice 53enne e l'imprenditore brasiliano di 13 anni più giovane e poi lo ha confermato la foto social, pubblicata a conferma della stabilità di un rapporto. 🔗 Leggi su Today.it

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Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti un amore che sboccia in Brasile

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