Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti il romantico retroscena | La loro storia sembrava impossibile

Recentemente sono state diffuse immagini che mostrano Alessia Marcuzzi insieme a Tiago Schietti, confermando la loro relazione. La conduttrice, di 53 anni, e l’imprenditore brasiliano, di 13 anni più giovane, sono stati immortalati mentre si trovavano insieme. Successivamente, una foto pubblicata sui social ha rafforzato la notizia della loro stabilità di coppia. La loro storia ha attirato l’attenzione, in particolare per la differenza di età tra i due.

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