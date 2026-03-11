Alessia Marcuzzi è stata vista a Venezia con un uomo, con cui si è mostrata mano nella mano durante un weekend. La conduttrice ha trascorso del tempo nella città, visitando alcune delle sue strade più famose. La coppia ha passeggiato senza mascherare la presenza di un legame. La notizia è stata confermata da alcune testimonianze raccolte sul posto.

Spotted: Alessia Marcuzzi si aggira mano nella mano con una nuova fiamma per le vie della città dell’amore per eccellenza, Venezia. Se fossimo in Gossip Girl questo sarebbe sicuramente l’intro della puntata, ma comunque una domanda sorge spontanea dopo aver avvistato la conduttrice romana innamorata e felice: chi è Tiago Schietti, il nuovo compagno che la fa sorridere così tanto? Con lui ha passato un weekend romantico nella città lagunare e tra loro sembra esserci un’intesa davvero fuori dal comune. Alessia Marcuzzi e la gita romantica a Venezia con Tiago Schietti. Una nuova storia d’amore sembra essere iniziata per Alessia Marcuzzi, solitamente così riservata e discreta sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessia Marcuzzi innamorata a Venezia: il weekend romantico con Tiago Schietti

