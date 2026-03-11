Chi è Tiago Schietti il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi | la loro storia è nata a distanza

Tiago Schietti, 40 anni, è il nuovo compagno di Alessia Marcuzzi. Vive in Brasile e lavora come imprenditore nel settore della gestione di investimenti. La loro relazione è iniziata a distanza e non ci sono state ulteriori informazioni sui dettagli della loro storia. Nessun altro dettaglio sulla loro vita privata è stato reso noto pubblicamente.

Tiago Schietti è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. Ha 40 anni, vive in Brasile e lavora come imprenditore in una società che si occupa di gestione di investimenti. In passato è stato sposato cn l'ereditiera Kika Laffranchi ed è padre di un bambino, Giuseppe, che ha 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

