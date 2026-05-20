Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale Dopo l’ok del ministero della Cultura guadagna sei volte meno
Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Dopo l’approvazione del ministero della Cultura, il suo reddito è sceso di sei volte rispetto al passato. La decisione del ministero ha avuto un impatto evidente sul suo compenso, che ha subito una riduzione significativa. Questa variazione si aggiunge ad altre vicende che coinvolgono Giuli e Pascale, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di tali cambiamenti. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di variazioni nelle entrate di Giuli.
Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Nonostante la decisione del ministero di non esercitare la prelazione dando così via libera alla Pascale per l’acquisto di un immobile nel centro di Roma da trasformare in b&b di lusso, gli affari dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi non sono lievitati. Anzi, i guadagni nel 2025 sono precipitati riducendosi di sei volte e mezza rispetto all’anno precedente. La lezione imparata da Silvio Berlusconi, il favore ricevuto da Alessandro Giuli. Così Francesca Pascale investe sul mattone e punta 1,7 milioni su Roma. L’affare concluso a Roma dopo che Giuli aveva fatto attendere la Pascale sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online
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