Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale Dopo l’ok del ministero della Cultura guadagna sei volte meno

Da open.online 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Dopo l’approvazione del ministero della Cultura, il suo reddito è sceso di sei volte rispetto al passato. La decisione del ministero ha avuto un impatto evidente sul suo compenso, che ha subito una riduzione significativa. Questa variazione si aggiunge ad altre vicende che coinvolgono Giuli e Pascale, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di tali cambiamenti. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di variazioni nelle entrate di Giuli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Nonostante la decisione del ministero di non esercitare la prelazione dando così via libera alla Pascale per l’acquisto di un immobile nel centro di Roma da trasformare in b&b di lusso, gli affari dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi non sono lievitati. Anzi, i guadagni nel 2025 sono precipitati riducendosi di sei volte e mezza rispetto all’anno precedente. La lezione imparata da Silvio Berlusconi, il favore ricevuto da Alessandro Giuli. Così Francesca Pascale investe sul mattone e punta 1,7 milioni su Roma. L’affare concluso a Roma dopo che Giuli aveva fatto attendere la Pascale sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura: la decisione dopo i fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,...

Leggi anche: Giuli licenzia due big dello staff del ministero della Cultura: lo strappo dopo i fondi negati al documentario su Giulio Regeni

alessandro giuli alessandro giuli non haBasilica di Vitruvio, Giuli visita l’area archeologica: concessi a Fano altri 150mila euro per gli scavi. Case da abbattere? Ascoltiamo il territorioFANO È stata annunciata con poco preavviso, ieri, la visita a Fano del ministro della cultura Alessandro Giuli agli scavi di piazza Andrea Costa quasi per non creare trambusto ... corriereadriatico.it

alessandro giuli alessandro giuli non haIl ministro Giuli in visita a Ravenna, tra San Vitale e musei. Affascinato dall’omaggio a ByronGrato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità. Con effetto. Alessandro Giuli. Lo ha scritto il ministro della Cultura Alessandro ... ravennaedintorni.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web