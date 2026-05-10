Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura | la decisione dopo i fondi negati al documentario su Regeni

Il governo ha deciso di licenziare due dirigenti del ministero della Cultura. La decisione segue il rifiuto di finanziamenti per un documentario dedicato a Regeni. Sono stati emessi decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero e vicino al sottosegretario, e per Elena Proietti, a capo della segreteria. La situazione ha portato a questa presa di posizione ufficiale.

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