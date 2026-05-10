Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura | la decisione dopo i fondi negati al documentario su Regeni
Il governo ha deciso di licenziare due dirigenti del ministero della Cultura. La decisione segue il rifiuto di finanziamenti per un documentario dedicato a Regeni. Sono stati emessi decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero e vicino al sottosegretario, e per Elena Proietti, a capo della segreteria. La situazione ha portato a questa presa di posizione ufficiale.
Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo le ultime indiscrezioni, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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