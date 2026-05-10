Giuli licenzia due big dello staff del ministero della Cultura | lo strappo dopo i fondi negati al documentario su Giulio Regeni

Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due figure di spicco del suo staff, Emanuele Merlino ed Elena Proietti, secondo quanto riportato da un’anticipazione del Corriere della Sera. La decisione arriva dopo che il ministero ha negato i finanziamenti a un documentario dedicato a un caso di cronaca, provocando uno strappo con alcuni membri dello staff. La revoca dei decreti di nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

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