Giuli licenzia due big dello staff del ministero della Cultura | lo strappo dopo i fondi negati al documentario su Giulio Regeni
Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due figure di spicco del suo staff, Emanuele Merlino ed Elena Proietti, secondo quanto riportato da un’anticipazione del Corriere della Sera. La decisione arriva dopo che il ministero ha negato i finanziamenti a un documentario dedicato a un caso di cronaca, provocando uno strappo con alcuni membri dello staff. La revoca dei decreti di nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.
Repulisti al ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli. Il ministro, secondo quanto riferisce un’anticipazione del Corriere della Sera, avrebbe deciso di azzerare i big del suo staff, firmando i decreti di revoca per due figure chiave del ministero, Emanuele Merlino ed Elena Proietti. Una mossa politica che sembra segnare una rottura netta con la gestione del MiC. Il caso dei fondi per il documentario su Regeni. La caduta più rumorosa è quella di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero della Cultura e uomo considerato vicinissimo al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Secondo le indiscrezioni, a Merlino verrebbe contestata una grave omissione di vigilanza.🔗 Leggi su Open.online
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