Barani | Ho salvato l' Alessandria perché me l' ha chiesto il giardiniere Festeggio la D penso alla C

L’imprenditore ha acquistato il club piemontese lo scorso calciomercato estivo, risolvendo un'eventuale esclusione dalla categoria superiore. In un’intervista, ha dichiarato di aver salvato la squadra su richiesta di un membro dello staff tecnico e ha espresso soddisfazione per la promozione in D, anche se il suo obiettivo rimane la conquista della categoria C.