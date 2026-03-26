Barani | Ho salvato l' Alessandria perché me l' ha chiesto il giardiniere Festeggio la D penso alla C
L’imprenditore ha acquistato il club piemontese lo scorso calciomercato estivo, risolvendo un'eventuale esclusione dalla categoria superiore. In un’intervista, ha dichiarato di aver salvato la squadra su richiesta di un membro dello staff tecnico e ha espresso soddisfazione per la promozione in D, anche se il suo obiettivo rimane la conquista della categoria C.
L'imprenditore ha rilevato il glorioso club piemontese la scorsa estate, evitando il secondo fallimento in due anni e riportandolo in quarta serie con 4 giornate di anticipo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Ho pagato e chiesto scusa. Oggi non festeggio una vittoria, chiudo un capitolo”Milano, 15 gennaio 2026 – Il giorno dopo la sentenza di proscioglimento, Chiara Ferragni ha scelto di parlare tramite un post sul suo profilo...
Leggi anche: Goggia: “Ho incontrato Tomba, mi ha chiesto di fargli toccare il bronzo perché lui ha solo ori”
Approfondimenti e contenuti su Barani Ho salvato l'Alessandria perché...
Discussioni sull' argomento Bono Bonnington, l'ingegnere Mercedes che insegna a Kimi a fare il campione; Wolff: Kimi è una piccola rockstar, ma evitiamo pressioni. Lui e Russell alla pari; Quando Antonelli ricordava al Festival di Trento: Al mio primo test in F.1 nevicava...; Pio è sempre più al centro dell'Inter: secondo gol consecutivo e fantamedia in crescita.
Barani: Ho salvato l'Alessandria perché me l'ha chiesto il giardiniere. Festeggio la D, penso alla CL'imprenditore ha rilevato il glorioso club piemontese la scorsa estate, evitando il secondo fallimento in due anni e riportandolo in quarta serie con 4 giornate di anticipo ... gazzetta.it
Nella quinta giornata del Trofeo Beghi, disputata ieri sera sul campo Barani di Fiorenzuola, è il Parma a conquistare il passaggio del turno: prima supera il Fiorenzuola in semifinale, poi si impone sull'Audax Travaco nella finale, chiudendo la giornata con un - facebook.com facebook
Grigi in serie D, patron Barani: “La quarta serie trampolino di lancio per altri palcoscenici” x.com