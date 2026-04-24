Donna picchia la compagna con una scopa e un guinzaglio | per salvarsi si getta dal balcone

Una donna ha aggredito la compagna con un manico di scopa e un guinzaglio, provocando una situazione di violenza. La vittima, nel tentativo di sfuggire alle botte e alle minacce, si è lanciata dal balcone per mettersi in salvo. La scena si è svolta in un’abitazione, con intervento delle forze dell’ordine chiamate sul posto. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

Prima ha colpito la compagna con il manico di una scopa, poi ha tentato di strangolarla con un guinzaglio per cani. Per tentare di salvarsi, la vittima si è gettata dal balcone dell'appartamento, situato al primo piano di una palazzina, e ha chiesto aiuto al 112.Sequestrati gli oggetti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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