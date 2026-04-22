Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi figli, causando la morte di tre di loro. Una bambina è rimasta ferita e si trova in rianimazione. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per soccorrere i sopravvissuti. La vicenda ha suscitato grande dolore nel quartiere.

Tragedia nella notte nel capoluogo calabrese, la donna e due bambini sono morti mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre si getta dal balcone a Catanzaro con i figli, tre morti e una bimba in rianimazione

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