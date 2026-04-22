Una donna si è lanciata dalla finestra al terzo piano di un appartamento in via Zanotti Bianco a Catanzaro. Con lei erano presenti tre bambini, tutti morti nell’incidente. La tragedia ha causato grande sconcerto nella comunità locale. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma avvenuto in via Zanotti Bianco. Una drammatica vicenda ha sconvolto la città di Catanzaro, dove una donna si è gettata dal terzo piano della propria abitazione portando con sé i suoi tre figli piccoli. Il fatto è avvenuto in via Zanotti Bianco. Il bilancio delle vittime e dei feriti. Nella caduta hanno perso la vita la donna e due bambini, rispettivamente di 4 anni e 4 mesi. Una terza figlia, di 5 anni e mezzo, è sopravvissuta ma si trova in condizioni gravissime, attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro. Le indagini in corso. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra mobile di Catanzaro, con il coordinamento della magistratura.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Catanzaro: madre si lancia dalla finestra con i 3 figli, morti la mamma e due bimbi

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