I carabinieri di Carentino sono intervenuti ieri pomeriggio in seguito a una segnalazione riguardante una lite all’interno di una famiglia. Durante l’intervento, una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver ferito la madre con un coltello. La madre si è poi gettata da una finestra, riportando ferite. Sono ancora in corso le verifiche sulle dinamiche dell’incidente e sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

I carabinieri di Carentino, in provincia di Alessandria, sono intervenuti ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione in ambito familiare. A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112 è stata una vicina di casa, che ha prestato il primo soccorso alla vittima, una donna di oltre sessant’anni. Quest’ultima, infatti, nel corso di una violenta lite con la figlia, si era lanciata da una finestra della villetta indipendente in cui abitava per sfuggire all’aggressione. Oltre ai traumi dovuti alla caduta, la donna presentava ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa, e gli indumenti lacerati e sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alessandria, accoltella la madre che si getta da finestra: arrestata 30enne

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