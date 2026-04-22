donna si getta dalla finestra con 3 figli morti la mamma e due bimbi

Una donna si è lanciata dalla finestra con i suoi tre figli, tutti deceduti nell’incidente. La bambina di circa cinque anni e mezzo si trova in gravi condizioni in terapia intensiva presso un ospedale della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulla possibile causa di questa tragedia. La notizia ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La donna si è gettata dal terzo piano dell’edificio in cui abitava. La bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L’ipotesi ritenuta più probabile è l’omicidio-suicidio. Gli investigatori della squadra Mobile, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all’interno dell’appartamento in cui viveva la donna.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Donna si getta dalla finestra con 3 figli, morti mamma e 2 bimbi

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