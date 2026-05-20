Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini vince la scommessa di Ilary Blasi | il reality che sembrava finito ritrova una strada
Nella finale del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha conquistato la vittoria, battendo Antonella Elia che si è piazzata seconda e Raimondo Todaro arrivato terzo. La serata ha visto un televoto molto acceso, con un finale combattuto fino all’ultimo momento. Questa edizione era considerata una prova importante per il reality, che sembrava avviato verso la conclusione, ma ha invece trovato una nuova strada grazie alla vittoria di Mussolini. Ilary Blasi ha commentato il risultato, lasciando spazio a diverse reazioni tra il pubblico.
Finale combattuta fino all’ultimo televoto: battuta Antonella Elia, terzo posto per Raimondo Todaro. Doveva essere l’edizione della prova del nove. Quella del possibile tramonto definitivo del format dopo le polemiche degli ultimi mesi, la stanchezza del pubblico verso i reality e ascolti che negli ultimi anni avevano raccontato una parabola tutt’altro che entusiasmante. Invece il Grande Fratello Vip 2026 si chiude con un verdetto che in pochi, alla vigilia, avrebbero definito sorprendente: Alessandra Mussolini vince il reality di Canale 5 con il 55,95% e porta a casa il montepremi da 100mila euro. “Brava ci hai fatto morire” – si sente sussurrare dopo la proclamazione della vincitrice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Confronto Acceso al Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini e Marco Berry
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