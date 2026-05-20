Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini vince la scommessa di Ilary Blasi | il reality che sembrava finito ritrova una strada

Nella finale del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha conquistato la vittoria, battendo Antonella Elia che si è piazzata seconda e Raimondo Todaro arrivato terzo. La serata ha visto un televoto molto acceso, con un finale combattuto fino all’ultimo momento. Questa edizione era considerata una prova importante per il reality, che sembrava avviato verso la conclusione, ma ha invece trovato una nuova strada grazie alla vittoria di Mussolini. Ilary Blasi ha commentato il risultato, lasciando spazio a diverse reazioni tra il pubblico.

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