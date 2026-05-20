Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 2026, battendo Antonella Elia all’ultimo voto. La showgirl si è collocata al primo posto, mentre l’altra favorita di questa edizione, Antonella Elia, si è fermata al secondo. Raimondo Todaro ha concluso al terzo livello. La finale si è svolta con un confronto diretto tra Mussolini ed Elia, con la prima che ha conquistato il risultato decisivo.

Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026. Al secondo posto si è classificata Antonella Elia, altra grande favorita di questa edizione del reality, mentre al terzo si è posizionato Raimondo Todaro. Alessandra e Antonella hanno spento le luci nella Casa più spiata d’Italia – un momento emozionante per il pubblico che li ha seguiti sin dall’inizio – e poi sono entrate in studio. Dopo un lungo momento di tensione Ilary Blasi ha annunciato la vittoria di Alessandra. L’annuncio della Mussolini come concorrente del GF Vip 2026 aveva suscitato molta curiosità – persino il prestigioso magazine Variety si era interessato alla sua partecipazione al programma, in quanto “nipote di Benito Mussolini” – ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe diventata la star indiscussa di questa edizione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alessandra Mussolini vince il GF Vip 2026: Antonella Elia battuta all’ultimo voto

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Alessandra Mussolini vince il grande fratello vip 2026

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