Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 | battuta Antonella Elia in finale

Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 2026, sconfiggendo Antonella Elia nel televoto finale. La finale si è svolta nelle ultime ore, con il pubblico che ha deciso l’esito della gara. La vittoria è stata decretata dopo le eliminazioni e le sfide che si sono susseguite durante l’ultima puntata. La nipote del Duce ha ottenuto il maggior numero di voti, assicurandosi il titolo di vincitrice di questa edizione del reality.

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