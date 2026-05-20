Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 | battuta Antonella Elia in finale
Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 2026, sconfiggendo Antonella Elia nel televoto finale. La finale si è svolta nelle ultime ore, con il pubblico che ha deciso l’esito della gara. La vittoria è stata decretata dopo le eliminazioni e le sfide che si sono susseguite durante l’ultima puntata. La nipote del Duce ha ottenuto il maggior numero di voti, assicurandosi il titolo di vincitrice di questa edizione del reality.
Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: la nipote del Duce conquista il televoto finale battendo Antonella Elia. La vittoria arriva dopo nove settimane nella Casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alessandra Mussolini vince il grande fratello vip 2026
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